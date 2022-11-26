Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Данный указ был создан для возврата в Казахстан незаконно выведенных из страны активов, а также выявления активов, которые были получены незаконным путем, и их возврата.

Из документа следует, что президент поручил правительству до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона, направленный на регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов. Этот законопроект также должен быть направлен на обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов.

Документ должен предусматривать образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими. Средства будут направлены на финансирование социальных и экономических проектов страны.