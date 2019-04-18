В Азербайджане будет создана «горячая линия»для детей, подвергшихся насилию

В Азербайджане будет создана «горячая линия» для детей, подвергшихся насилию и морально-психологическому давлению.

Об этом на встрече с заместителем главы представительства Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Мин Юань и сотрудниками представительства заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов. 

Стороны обсудили возможности усиления совместных мероприятий по предотвращению детского насилия, подчеркнули необходимость принятия безотлагательных мер и создания в этих целях «горячей линии».(Report)

| 2019-04-18T16:57:24+00:00 18 апреля 2019, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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