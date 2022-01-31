Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору «Дети войны» (новое название «Большой красный дом»). Съемки велись в Баку и Гядже.

Как сообщили в киностудии «Азербайджанфильм», сейчас идет монтаж фильма.

В художественно-документальном фильме рассказывается о жизни детей, подвергшихся физическим и психологическим травмам в 2021 году в результате террористических актов в Армении накануне Второй Карабахской войны.

Фильм производства киностудии «Азербайджанфильм» снимается по заказу Министерства культуры.