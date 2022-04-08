Вашингтонская администрация следит за развитием событий в свете совершенного в Тель-Авиве теракта, жертвами которого стали два человека, США поддерживают контакты с властями Израиля. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания», — отметил он. Блинкен назвал произошедшее «смертоносным террористическим актом».

По данным СМИ, в четверг в результате стрельбы в центральной части Тель-Авива два человека были убиты, четверо получили тяжелые ранения.