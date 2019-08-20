В Армении выявлены случаи сибирской язвы

Случаи сибирской язвы выявлены в селе Геховит Гегаркуникской области Армении, сообщили, по информации РИА Новости, во вторник в пресс-службе Минздрава страны.

«Двое жителей села Геховит (в 130 километрах от Еревана) обратились в больницу города Мартуни с признаками кожной формы сибирской язвы… Они сообщили, что несколько дней назад разделывали в селе говяжью тушу… Позднее симптомы кожной формы сибирской язвы были выявлены еще у шести сельчан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным Минздрава, в село выехали специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, которые на месте методом полимеразной цепной реакции выявили у пяти граждан ДНК возбудителя сибирской язвы. В пресс-службе заявили, что пятеро пациентов направлены в ереванскую инфекционную больницу «Норк» для оценки их клинического состояния.