В последние годы случаи нарушений прав человека в Армении приобрели массовый характер.

Об этом заявил председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян, комментируя проблемы в сфере защиты прав человека в стране.

По его мнению, в течение последних трех лет правовая система Армении (полиция, следственные органы, прокуратура, СНБ) «приватизирована» руководством исполнительной власти, и правоохранительные органы выполняют в основном его поручения, вместо того, чтобы защищать закон и права граждан.

«Право на мирные собрания никогда так грубо не нарушалось, как в наши дни, когда людей насильственно задерживают и возбуждают в их отношении уголовные дела. В такой ситуации просто смешно продолжать разговор об основополагающих правах человека», — говорит Ишханян.

Он также напомнил, что Армения конституционно считается социальным государством, однако в стране нарушаются и социальные права граждан. Об этом свидетельствует закрытие под предлогом оптимизации интернатов и медучреждений. «Социальная ситуация на фоне роста бедности, мягко говоря, неутешительная», — добавил он.

По мнению правозащитника, желание исправить ситуацию прежде всего должно быть у политической элиты, поскольку нелепо требовать осознания основополагающих прав только от народа.

«В настоящее время в Армении действует принцип диктатора Муссолини: «Друзьям — все, остальным — закон»… Для того, чтобы государство на самом деле уважало права человека и проводило реформы, создавая независимую судебную систему, нужно формирование общественного сознания и давление общественности на власти», — подчеркивает он.

В этом контексте Ишханян отмечает, что судебная система должна быть полностью независима от исполнительной власти, поскольку именно со стороны последней и допускаются нарушения прав человека.

«Права человека — это правила, относящиеся к так называемым «вертикальным» отношениям между властью и человеком. Когда нарушается свобода слова, к человеку применяются пытки, его незаконно лишают свободы, то, как следствие, это следует рассматривать как нарушение прав человека со стороны государства. А независимая судебная система как раз обязана восстанавливать права граждан и ликвидировать нарушения», — говорит правозащитник. (Sputnik Армения)