В Дании и Шотландии зафиксированы первые случаи заражения оспой обезьян, об этом сообщили датский институт сывороток со ссылкой на Минздрав страны и шотландская служба здравоохранения.

Как отмечает институт, в Дании заразился мужчина, недавно вернувшийся с острова Гран-Канария на северообезь-западе Африки. Болезнь протекает в легкой форме, пациент находится дома на изоляции.

«В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено», — отметила представительница института Тюре Гроув Краузе.

В Шотландии также заразился один человек. Не уточняется точное место заражения и возможные контакты, однако пациент находится под наблюдением врачей.

«Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов», — отметили в ведомстве, добавив, что проводится сотрудничество шотландского департамента здравоохранения с коллегами из Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии.