В Армении раскрыты случаи хищения государственного имущества на 4,5 млрд драмов (11 млн долларов США).

Как передает # со ссылкой на «Спутник Армения», об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

Обвинения выдвинуты 6 гражданам, в том числе бывшему сотруднику Комитета кадастра недвижимости. Бывший чиновник Г. М. при помощи ряда лиц (в частности, А.М.), злоупотребив своими полномочиями, мошенническим путем присвоил 7 участков площадью 80 тыс. кв. м.

Обвинение предъявлено еще 4 лицам, которые помогали им подделывать документы и создавать фиктивные договора.

Следствие продолжается.