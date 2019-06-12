Украинские силовики приблизились к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

«Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение— отодвинуть свою глубину от местного населения», — сказал Ильницкий.

По его словам, план операции разрабатывало руководство бригады вместе с высшим командованием.

| 2019-06-12T21:30:46+00:00 12 июня 2019, 23:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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