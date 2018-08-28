Украина подала новый иск в ЕСПЧ против России

Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщила пресс-служба ЕСПЧ. Дело касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В настоящее время в суде находятся четыре заявления Киева против Москвы.

Ранее, 11 августа 2018 года, правительство Украины подало иск против РФ по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о защите прав человека против Российской Федерации. В заявлении шла речь об украинских гражданах, арестованных и привлеченных к уголовной ответственности, а в некоторых случаях и осужденных в России по ряду обвинений, включая шпионаж и терроризм.

Межгосударственные жалобы регистрируются в ЕСПЧ нечасто, отмечает агентство AFP. Помимо украино-российской тяжбы, в Страсбурге также рассматривается дело Грузии против России. Официальный Тбилиси обвиняет Москву в серьезных нарушениях прав человека в Южной Осетии и Абхазии. ЕСПЧ также зарегистрировал около 4000 жалоб украинских граждан на нарушения прав человека в аннексированном Крыму, а также в Украине. Дата их рассмотрения пока не определена.

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