27 февраля Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», – подчеркнул глава государства.
Зеленский рассказал, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что США готовы отправить в Украину команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков. (gordonua.com)