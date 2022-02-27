27 февраля Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», – подчеркнул глава государства.