Прокуратура американского штата Огайо подала иск против компании Meta (ранее Facebook) на $100 млрд из-за алгоритмов ее работы в отношении детей, сообщает газета Wall Street Journal.

Иск был подан от имени пенсионной системы штата и некоторых инвесторов Meta.

«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности он ради собственной выгоды плодил страдания и разобщал [пользователей]», — заявил генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс.

Согласно исковому заявлению, с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Meta нарушило федеральное законодательство. Кроме возмещения ущерба, оцененного в $100 млрд, истцы требует от компании не вводить в заблуждение собственных инвесторов в будущем.(Газета.Ru)