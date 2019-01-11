УЕФА огласил символическую команду 2018 года по версии болельщиков

УЕФА на своем официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков с середины декабря.

Среди лучших игроков прошедшего года нашлось место обладателю «Золотого мяча» Луке Модричу и трем его партнерам по мадридскому «Реалу». Таким образом, «сливочные», завоевавшие в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, получили наибольшее представительство в команде года.

Команда года: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал» / «Ювентус»).

В голосовании приняли участие более 1,8 млн пользователей. (Чемпионат)

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