Согласно решению УЕФА, болельщики греческого клуба «Олимпиакос» не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с «Карабахом».

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной организации, причиной стало применение фанатами пиротехнических средств на матче II тура, в котором «Олимпиакос» проиграл немецкому «Фрайбургу» со счетом 0:3.

За это клуб был оштрафован на 50 тыс. евро. Согласно решению УЕФА, болельщики не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с «Карабахом».

Кроме того, «Олимпиакосу» придется заплатить еще 8 тыс. евро за закрытие общественных переходов во время матча с «Фрайбургом».