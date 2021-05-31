29 мая лондонский «Челси» обыграл «Сити» в финальном матче Лиги чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter символическую сборную главного европейского клубного турнира минувшего сезона.
Вратари: Тибо Куртуа (мадридский «Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»)
Защитники: Антонио Рюдигер («Челси»), Бен Чилуэлл («Челси»), Дэвид Алаба (мюнхенская «Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос (французский «Пари Сен-Жермен»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра (португальский «Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Мейсон Маунт («Челси»), Н’Голо Канте («Челси»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»).