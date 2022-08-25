Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком минувшего сезона по версии УЕФА.

Нападающий в сезоне-2021/22 стал победителем Лиги чемпионов в составе «сливочных» и лучшим бомбардиром турнира с 15 забитыми мячами.

Всего в прошлом сезоне Бензема провел 46 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 44 мяча и 15 результативных передач.

34-летний француз также является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

В прошлом сезоне награду получил полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо.

Приз лучшему игроку УЕФА в женском футболе получила хавбек «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс. (Газета.Ру)