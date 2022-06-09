Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 июня огласил 4 решения по Азербайджану.

Эти решения приняты в связи с жалобами на нарушение прав собственности, свободы и личной неприкосновенности, справедливого суда, запрета пыток и др., говорится в сообщении на сайте aihmaz.org, который ведет мониторинг решений ЕСПЧ по Азербайджану.

В деле Адыль Дадашев и Турал Гаджибейли (член партии «Мусават») ЕСПЧ признал нарушение прав по ст. 5.1 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6.1 (право на справедливое правосудие) Европейской конвенции.

Заявители жаловались на необоснованный административный арест. ЕСПЧ присудил каждому заявителю по 4 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Гаджибейли дополнительно назначена компенсация в 500 евро за моральный ущерб.

В деле «Алиевы против Азербайджана», ЕСПЧ удовлетворил жалобу семьи из пяти человек, которые были выселены из квартиры в военном городке Нахчыване. Суд признал нарушение прав собственности, на справедливое правосудие и защиту личной жизни заявителей, и постановил выплатить им компенсацию в 7094 евро.

В деле «Джумшуд Байрамов против Азербайджана» заявитель обжаловал свой досудебный арест. Однако по предложению правительства стороны достигли мирового соглашения и заявителю выплатят компенсацию в 3500 евро.

Аналогичная жалоба активист партии «Мусават» Аликрама Хуршидова была исключена из числа рассматриваемых ЕСПЧ дел, с учетом готовности правительства Азербайджана выплатить заявителю 3500 евро. (Туран)