Ученым удалось получить два эмбриона белых носорогов

Международной группе ученых и специалистов по охране природы удалось получить два эмбриона исчезающего северного белого носорога, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте лаборатории Avantea.

В марте 2018 года последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет. Кенийский заповедник Ol Pejeta сообщил, что после смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.

«Используя яйцеклетки, собранные у двух оставшихся женских особей, и замороженную сперму умерших мужских особей, ученые успешно создали два эмбриона северного белого носорога», — говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, 22 августа ученым удалось собрать яйцеклетки у Наджин и Фату, после чего они были доставлены в лабораторию Avantea в городе Кремона на севере Италии. Профессор Чезаре Галли и его команда оплодотворили яйцеклетки при помощи спермы особей Суни и Саут. Эмбрионы были получены путем экстракорпорального оплодотворения. (РИА Новости)