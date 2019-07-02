У Казахстана новый представитель по вопросам Каспийского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового представителя Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечено в сообщении, распоряжением Главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря.

Напомним, что на данный момент вопрос о правовом статусе Каспийского моря весьма актуален. Вопрос о разграничении Каспия между пятью странами все также рассматривается.

| 2019-07-02T16:19:10+00:00 2 июля 2019, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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