Российская делегация обсудит в Баку правовой статус Каспийского моря и «Спутник V»

Вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, планирует обсудить в Баку российская делегация, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволят подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия», — сказал он.

Лавров выразил надежду, что в ходе визита в Баку российской делегации удастся обсудить все вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях России и Азербайджана, «чтобы максимально добросовестно, скрупулезно» выполнять договоренности президентов двух стран.

Россия и Азербайджан обсуждают также вопрос выпуска вакцины «Спутник V» на территории республики, заявил Сергей Лавров.

«Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины», — сказал Лавров.

«Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидается еще более значительная партия», — отметил он. (interfax.ru)