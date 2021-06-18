В Министерстве иностранных дел Азербайджана между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией состоялись двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

На консультациях азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, спецпредставитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую сторону – посол МИД по особым поручениям, спецпредставитель президента Российской Федерации по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами-членами СНГ Михаил Петраков.

Темой обсуждений на встрече были вопросы имплементации Конвенции о статусе Каспийского моря, мероприятий для подготовки очередного Каспийского саммита на уровне глав государств, а также согласуемые в настоящее время между прикаспийскими странами вопросы отраслевого сотрудничества.

На встрече также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Рабочей группы высоко уровня по вопросам Каспийского моря и его повестке.