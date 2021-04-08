МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря

Россия ожидает, что Иран как можно скорее ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную странами «каспийской пятерки» в 2018 году. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, передает ТАСС.

«Ожидаем, что в Иране завершатся как можно скорее процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, и тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент нашего взаимодействия на Каспийском море», — сказал он.