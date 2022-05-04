Российские войска выпустили около 20 ракет по разным регионам Украины, большинство из них были запущены из Каспийского моря. Об этом, комментируя массовый обстрел территории страны, во вторник, 3 мая, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Вечером 3 мая — воздушная тревога по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетные удары из Каспийского региона.

Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты», — сказано в сообщении.

В Командовании обратили внимание на то, что оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

«В то же время авиация Воздушных сил Украины в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе», — заявили в ВС ВСУ.

Отметим, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В ОП заявили, что массированные ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы. (Корреспондет.нет)