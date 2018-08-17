Турция готова освободить пастора, но США ничего не предлагают

Турецкие дипломаты сообщили правительству США, что готовы освободить американского пастора Эндрю Брансона, заключенного в тюрьму в Турции, и оказавшегося в центре дипломатического скандала между двумя странами.

Об этом пишет Middle East Eye. Однако турки хотят больше, чем американцы на данный момент готовы предложить, подчёркивает издание.

Вашингтон предупредил в четверг о введении санкций, если Анкара не освободит Брансона.

«Мы знаем, что мы должны урегулировать кризис ради нашей экономики и технически, мы можем освободить Брансона. Но после всех этих сложностей между США и Турцией нам нужно что-то взамен», – заявил высокопоставленный турецкий дипломат, согласившийся дать интервью Middle East Eye на условиях анонимности.

Турецкий дипломатический источник, который хорошо информирован о переговорах между двумя странами, сказал, что правительство республики знает, что для того, чтобы остановить экономический кризис им необходимо урегулировать разногласия с США и поэтому они изо всех сил пытаются заключить стоящую сделку.

В частности, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе турки предложили обменять Брансона на снисхождение в двух расследованиях, инициированных правительством США в отношении турецкого государственного банка Halkbank.

«Мы ждём положительного исхода в ходе этих расследований. Но администрация Трампа заявила, что их судебные органы независимы и они не могут ничего обещать», – сказал источник.

Тогда турецкая сторона предложила экстрадировать заместителя гендиректора Halkbank Мехмета Хакана Атиллу, приговорённого в мае этого года к 32 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении американских санкций в отношении Ирана.

Но им сказали, что для экстрадиции потребуется не менее двух месяцев, не оставив им никаких вариантов, добавил дипломат.

«Мы сообщили им (США – ред.), что они должны продемонстрировать нам проявление своей доброй воли и что-то пообещать. Мы попросили предоставить нам время, чтобы найти беспроигрышное решение. Но Вашингтон довольно ясно озвучил свою позицию. Они сказали нам немедленно освободить Брансона без какой-либо сделки. В противном случае они введут в отношении Турции больше санкций. Поэтому делегация вернулась в Анкару, но диалог с США всё ещё продолжается», – подчеркнул источник.