Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соавторки законопроекта конгрессмена Клаудии Тенни.

«Я однозначно поддерживаю право Израиля на самооборону. Без критической системы «Железный купол», которая перехватывает палестинские ракеты в воздухе гораздо больше мирных жителей было бы ранено или убито», — заявила Тенни.

Она добавила, что за последние несколько дней израильская система ПВО перехватила более 3200 вражеских ракет.

Утверждается, что закон о дополнительных ассигнованиях на операцию «Железные мечи», которую объявил Иерусалим после вторжения ХАМАС получил широкую поддержку в Конгрессе США.

«Израиль имеет абсолютное право защищать себя и свой народ от террористов, которые не верят, что у него есть право на существование, и он должен иметь для этого средства», — сказал конгрессмен Миллер.