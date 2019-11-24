Цена вопроса — торговля

Многие на протяжении последнего полугодия задавались вопросом – почему столь нерешителен Пекин в отношении продолжающихся уличных манифестаций в Гонконге? Нет, очень хорошо, конечно, что коммунистический режим до сих пор не применил силу против демонстрантов – пока в стычках участвует только местная полиция, воспитанная по канонам еще английской колониальной администрации. Но все-таки интересно, что послужило сдерживающим фактором для обычно готовых на любые преступления против народа коммунистов? И ответ неожиданно прозвучал из уст президента США. Трамп объявил, что это лишь благодаря ему Китай до сих пор не ввел войска в город. А не сделал он это из-за предупреждения Трампа, что в таком случае не бывать торговой сделке между их странами. То есть, получается, цена вопроса — экономика?

Американский лидер заявил, что если б не он, то китайские солдаты «раздавили» Гонконг за 14 минут. По его словам, Гонконг смог избежать страшной участи, так как он вовремя позвонил китайскому председателю Си Цзинпину и попросил не трогать Гонконг.

Трамп утверждает, что у китайского лидера есть миллион солдат под Гонконгом, которые бы могли атаковать местность, но он позвонил ему и переубедил его. «Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку», — как будто сказал Трамп в разговоре с Си Цзинпином. И, по его словам, намекнул тому, что, если он ослушается, то это повлияет на торговую сделку США с КНР. По его словам, он заявил китайскому лидеру, что подавление протестов в Гонконге окажет «огромное негативное влияние» на усилия по прекращению 16-месячной торговой войны между США и Китаем.

Напомним, на этой неделе Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге и направила Китаю предупреждение о нарушении прав человека. Этот законопроект поддержали все сенаторы и почти все конгрессмены («против» проголосовал лишь один член Палаты представителей). При этом президент Дональд Трамп, как ожидалось, в ближайшее время подпишет эти законы.

Однако теперь, отвечая на вопросы журналистов, глава США не сообщил: одобрит ли он или наложит вето на принятый Конгрессом законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Он сказал лишь: «Послушайте, мы должны поддержать Гонконг, но мы также поддерживаем президента Си. Он мой друг. Он невероятный парень, которого мы должны поддержать».

Но вето президента может быть отменено двумя третями голосов в Сенате и в Палате представителей. Если Трамп ничего не предпримет, законопроект автоматически станет законом 3 декабря.

Тем временем, с оценкой активности США выступил министр иностранных дел Китая Ван И. На встрече G20 в Японии он заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в мире, а американские политики по всему миру беспричинно критикуют Китай.

Во время беседы с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в японском городе Нагоя, член Госсовета КНР Ван И не стал сдерживать свою критику.

«США активно участвуют в односторонних действиях и протекционизме и наносят ущерб многополярности и многосторонней торговой системе. Это уже стало крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире», — отметил глава китайской дипломатии.

Соединенные Штаты также использовали свое внутреннее законодательство, чтобы «грубо вмешаться» во внутренние дела Китая, пытаясь нанести ущерб «одной стране, двум системам» и стабильности и процветанию Гонконга, добавил Ван И.

То есть, в Пекине были крайне раздражены тем, что предпринял Конгресс в отношении ситуации в Гонконге. И дополнительным раздражителем тут выступает то, что Вашингтон запланировал на 15 декабря повышение импортных пошлин на китайские товары.

Но что бы там ни происходило в плане экономических сложностей между США и КНР, благополучие и свободы людей дороже – то есть, американским политикам, безусловно, нужно вести себя как можно более выдержанно, лишь бы не допустить непоправимых приказов из Пекина в отношении протестующих в Гонконге.