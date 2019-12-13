«Транспорт для детей» от Бахрама Багирзаде

Совсем скоро в книжных магазинах Баку можно будет приобрести новую книгу Бахрама Багирзаде «Транспорт для детей», которая была создана при активном участии и поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Автор расскажет своим маленьким читателям множество увлекательных историй про возникновение различных транспортных средств, начиная от арбы и заканчивая самолётом, а также о том, что Азербайджан всегда был лидером во многих областях инженерного искусства, в том числе и в сфере транспорта – первая конка, первый трамвай, первая электричка. А сегодня наша страна обладает одной из лучших авиакомпаний мира — AZAL, которая много лет входит в верхние строчки мировых рейтингов!

«А теперь, дорогие мальчики и девочки, полетели, поехали, поплыли по страницам истории транспорта!», — прокомментировал автор свой новый проект в интервью корреспонденту #.