«Транспорт для детей» от Бахрама Багирзаде

Совсем скоро в книжных магазинах Баку можно будет приобрести новую книгу Бахрама Багирзаде «Транспорт для детей», которая была создана при активном участии и  поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Автор расскажет своим маленьким читателям множество увлекательных историй про возникновение различных транспортных средств, начиная от арбы и заканчивая самолётом, а также о том, что Азербайджан всегда был лидером во многих областях инженерного искусства, в том числе и в сфере транспорта – первая конка, первый трамвай, первая электричка.  А  сегодня  наша страна обладает одной из лучших авиакомпаний мира — AZAL, которая много лет  входит в верхние строчки мировых рейтингов!

«А теперь,  дорогие мальчики и девочки,  полетели, поехали, поплыли по страницам истории транспорта!», — прокомментировал автор свой новый проект в интервью корреспонденту #.

| 2019-12-13T15:30:09+00:00 13 декабря 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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