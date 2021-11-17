В книжные магазины Баку поступила новая книга Бахрама Багирзаде «Ардебиль для детей». Благодаря этой книге маленькие читатели смогут познакомиться с историей древней Атропатены или Южного Азербайджана, где расположен Ардебиль, сообщает #.

Ардебиль известен как город, в котором создавали уникальные ковры, считающиеся одними из лучших в мире. Также в этом азербайджанском городе находится объект всемирного наследия — святилище и гробница Шайха Сафи ад-Дина. Маленькие читатели узнают много нового про древние мечети, исторические здания, ардебильские мосты и старинные базары этого азербайджанского города.

Бахрам Багирзаде приглашается своих маленьких читателей в Южный Азербайджан, в котором жило множество достойнейших азербайджанцев, прославивших Азербайджан на весь мир! Автор посвящает свою новуюкнигу великой Победе Азербайджана!