В книжные магазины Баку поступила новая книга Бахрама Багирзаде «Ардебиль для детей». Благодаря этой книге маленькие читатели смогут познакомиться с историей древней Атропатены или Южного Азербайджана, где расположен Ардебиль, сообщает #. 

Ардебиль известен как город, в котором создавали уникальные ковры, считающиеся одними из лучших в миреТакже в этом азербайджанском городе находится объект всемирного наследия — святилище и гробница Шайха Сафи ад-Дина. Маленькие читатели узнают много нового про древние мечети, исторические здания, ардебильские мосты и старинные базары этого азербайджанского города. 

Бахрам Багирзаде приглашается своих маленьких читателей в Южный Азербайджан, в котором жило множество достойнейших азербайджанцев, прославивших Азербайджан на весь мир!   Автор посвящает свою новуюкнигу великой Победе Азербайджана! 

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