Трампа обвинен в том, что он «делает Россию великой»

Кандидат в президенты США сенатор США Эми Клобушар обвинила президента Дональда Трампа в том, что он «делает Россию великой», перефразируя главный лозунг Трампа — «Сделать Америку великой».

«Я бы больше всего хотела услышать, как его объятья с Путиным делают Америку великой. Это не делает Америку великой. Это делает Россию великой», — заявила Клобушар, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Клобушар высмеяла Трампа и за то, что он сократил визит на саммит НАТО после того, как стало известно, что ряд лидеров альянса над ним подшучивали.

«Нельзя уходить только потому, что люди шутят на твой счет. Нельзя уйти от всего мира», — сказала Клобушар. (РИА Новости)