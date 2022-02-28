В то время как в российских городах проходят митинги протестующих против войны с Украиной, среди проживающих в России армян нашелся балабол, который решил вспомнить на этой волне освобождение Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации. Так, российский кинорежиссер армянского происхождения Сарик Андреасян выразил возмущение поведением российских и украинских артистов, которые «молчали» во время 44-дневной войны в Карабахе, но сейчас активно выступают с критикой действий России.

«Скажите, а кто-то из вас помнит, чтобы во время 44-дневной войны кто-то из украинских или российских звёзд записывал видео или писал обращения «Зеленский, остановись! Не отправляй самолетами оружие! Не убивай армян!». Не припоминаю возмущений украинцев, когда Зеленский вручал Эрдогану орден после того, как тот истребил тысячи армянских жизней. Не припоминаю оскорбленных украинских чувств, когда в Украине висели билборды, поздравляющие Азербайджан с победой! Я вот пытаюсь вспомнить и ничего не приходит на ум!», — истерично пытается напрячь память Андреасян.

До сих пор не оправившийся от того, что президент России Владимир Путин не ответил на его истеричное обращение по поводу 44-дневной войны и тем самым своим равнодушием предал российских армян, Андреасян решил вновь напомнить о своей глубокой психологической травме, полученной в результате игнорирования его истеричных воззваний. «Выходит украинская жизнь важнее армянской?», — задается вопросом автор пошлых и низкопробных российских кинокомедий.

Оскорбленный до глубины своей гнусной души фактом того, что Россия не признала созданный на оккупированных азербайджанских землях режим сепаратистов и не пошла войной против Азербайджана, Андреасян ныне обвиняет украинскую и российскую интеллигенцию, выступающую против российской агрессии, в двойных стандартах. Не о том, ты пытаешься вспомнить Сарик, не о том.

Азербайджан вел справедливую войну за возвращение своих земель, оккупированных Арменией. При этом вел эту войну на своей международно признанной территории, а с территории Армении велись ракетные удары по мирным городам Азербайджана. И в это время твои соплеменники вопили, что против Армении сражаются не только азербайджанские солдаты, но и «сирийские боевики», турецкий и пакистанский спецназ. Жаль, что в те дни ты так и не смог подключить свою фантазию и внести весомую лепту в армянские бредни по поводу воевавших против Армении сил. Ты просто истерично хныкал и взывал к Путину остановить войну.

Теперь же ты, укоряя представителей российской интеллигенции, протестующих против войны с Украиной, заявляешь о том, что ты и твой брат взяли несколько семей «беженцев из Донбасса» на обеспечение. Лучше вспомни о том, как ты в свое время пытался учить уму-разуму президента Украины Владимира Зеленского. Украина также как Азербайджан в 2020 году ведет справедливую войну против агрессора. Но таким лицемерам этого не дано понять. Это выше вашего понимания. Даже будучи гражданином России, ты во время 44-дневной войны показал, что интересы Армении для тебя выше страны гражданства. Гражданин из тебя такой же, как и кинорежиссер – посредственный и неполноценный с тщедушным армянским душком…