Шесть лет назад в Украине произошло событие, о котором в будущем будут написаны литературные произведения и научные труды. Президентом огромной страны, которая обрела независимость, имея самые лучшие из всех бывших республик СССР стартовые позиции для стремительного экономического рывка, стал шоумен, артист Владимир Зеленский.

Последние, на данный момент, президентские выборы в Украине проводились в два тура. Первый тур выборов прошёл 31 марта 2019 года. Победил на нем Владимир Зеленский, за которого проголосовало 30,24% пришедших на избирательные участки граждан страны. За пятого президента Украины Петра Порошенко тогда проголосовало 15,95% пришедших на избирательные участки граждан страны. Свыше 50% голосов тогда не набрал ни один из них и потому был назначен второй тур президентских выборов.

Он состоялся 21 апреля 2019 года. Победу в нем одержал Зеленский, за которого проголосовало 73,22% пришедших на избирательные участки украинцев. За Порошенко проголосовали 24,45% пришедших на выборы украинцев. В абсолютных цифрах за Зеленского проголосовали 13.541.528 человек.

Почему такая колоссальная разница в числе голосовавших за Зеленского в первом и втором туре? Потому, что подавляющее большинство из них голосовали по принципу «лишь бы против Порошенко».

Победа Зеленского на президентских выборах в Украине — совокупность протестного духа украинцев и активных действий группы олигархов, которые жаждали устранения Порошенко. В итоге, почти три четверти украинцев, пришедших на выборы, отдали голоса за того, кто не имел никакого опыта политической борьбы, но был популярен, как артист и как главный герой телесериала «Слуга народа». Проще говоря, украинцы проголосовали не разумом, а чувствами. Или, как тогда многие говорили, «по приколу».

Соответственно, за все в итоге случившееся с Украиной прямую и личную ответственность несут не только Владимир Зеленский и его команда, но и все тринадцать с половиной миллионов украинцев, что отдали за него свои голоса, сделав главой государства. Отдали, даже после того, как увидели открытые дебаты кандидатов на Олимпийском стадионе в Киеве. Тогда Зеленский заявил, что на предыдущих выборах президента страны он и сам отдал голос за Порошенко. «Но я ошибся. Мы ошиблись. Скажу вам откровенно, могли ли мы тогда представить, что его «жить по-новому», станет нашим выживать», изрек он тогда. Сейчас эти слова Зеленского вспоминаются с грустной улыбкой.

А еще более смешно становится, когда вспоминаешь, что Зеленский тогда утверждал, что «существует два Порошенко», один из которых «обычно появляется тогда, когда есть камеры». Это произнес тогда тот, кто всей своей известностью и богатством обязан умению вовремя и в лучшем свете представать перед телекамерами. Но, никакого противоречия, лукавства в словах Зеленского украинцы тогда не заметили.

А еще они не захотели видеть разницы между тем, кто зачитывает заранее подготовленные вопросы с листочка и тем, кто уже сделал немало для укрепления украинской государственности, ее армии. Украинцы легко и просто проигнорировали то, что и безвизовый режим их страна получила в период президентства Порошенко. Этот самый безвиз, кстати, упростил миллионам украинских мужчин призывного возраста бегство в Европу после начала полномасштабного российского вторжения в их страну.

«Еще одна позиция в отношении борьбы с бедностью. Если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в 2014 году, без денег на казначейском счете, без золотовалютных резервов, без армии, без любого оружия, вы бы конечно задавали бы вопрос по-другому. А вы в это время, мне жаль, но вы оскорбляли наше государство, вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками, вы пытались получать деньги из российского бюджета для съемок своих фильмов тогда, когда страна нуждались в каждой мелкой помощи, когда стоял вопрос, выживет ли Украина или нет.», заявил тогда, на стадионных дебатах, Петр Порошенко, отвечая на выпады против себя со стороны Зеленского.

Он сказал правду. Зеленский действительно со сцены в Юрмале сравнил Украину с актрисой из фильма для взрослых, указывая на ее готовность «принять и спереди и сзади». Зеленский тогда да и сейчас получает финансовую прибыль из России за демонстрацию снятых им телесериалов. Зеленский уже тогда «прославился» съемками голышом в рекламе «Эпицентра» и игрой, скажем так, не руками на рояле. Но тринадцать с половиной миллиона украинцев захотели себе именно такого президента. Они предпочли не слушать и не слышать предупреждения Порошенко, которые ныне звучат пророчески.

«Сегодня засвидетельствован мощный запрос на обновление, и обновление нужно и можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играться со страной во время президентских выборов: цена может быть чрезвычайно высокой. И не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек, но без какого-либо опыта. Цена, которую заплатят десятки миллионов украинцев, может быть очень-очень большой», — заявил тогда пятый президент Украины. И цена, которую в итоге заплатила Украина, действительно оказалась очень большой, трагической, кровавой.

Безусловно, главным виновником этого является президент России Владимир Путин. Но это не он, а Заленский предпочел пойти по пути строительства автодорог, сокращая финансирование армии. Это Зеленский игнорировал многократные призывы зарубежных партнеров Украины о неизбежности полномасштабного военного вторжения России. Это Зеленский стал обладателем наибольшей степенью влияния среди всех президентов Украины после 1991 года — особенно в период 2019–2021 годов, до начала полномасштабной войны.

После парламентских выборов 2019 года партия «Слуга народа» получила монобольшинство (однопартийное большинство — впервые в истории независимой Украины). Это позволяло: утверждать законы без коалиций, назначать/снимать министров и премьер-министра, влиять на ключевые госинституты. Зеленский назначил премьер-министра, генерального прокурора, глав СБУ, МВД, ОП и других ведомств, часто — личных доверенных лиц или «новых людей».

Кстати, непосредственно до полномасштабного российского военного вторжения, рейтинг Зеленского стал падать. В декабре 2021 года, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), доверие к Зеленскому составляло около 27–30%. В январе 2022 года, по данным Центра Разумкова, работу Зеленского одобряли около 25–30% опрошенных, при этом уровень недоверия превышал 60%. Поддержка его партии «Слуга народа» также заметно снизилась по сравнению с периодом 2019 года. Причинами были разочарование в медленных темпах реформ, борьбе с коррупцией, кадровыми решениями и общим экономическим положением в стране.

Все это было, было, было. А еще была лавина фактов о шокирующих масштабах коррупции, в том числе и в системе украинского оборонного ведомства. Было большое число переходов на сторону России вчерашних членов партии «Слуга народа». Были случаи бегства из страны представителей правящей партии в период нынешней войны. Были обещания Зеленского о членстве в НАТО и выходе на границы Украины 1991 года. Ничего из этого в итоге, как видим, не выполнено. И не будет выполнено, как минимум, в обозримой перспективе. Понесет ли за все эту личную ответственность Зеленский? Время покажет. Но рядовые украинцы уже увидели, что происходит, когда власть в стране вручается талантливому актеру, любящему себя в искусстве. Это приводит к целому ряду трагических, фатальных ошибок. Спрашивать за которые, как минимум тринадцать с половиной миллионов украинцев, должны с самих себя.