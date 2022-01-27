Федеральная прокуратура Германии выдвинула против российского ученого Ильнура Н. обвинение в шпионаже, сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба прокуратуры. Согласно этому документу, обвинение было выдвинуто еще в начале декабря 2021 года.

Россиянин был задержан 18 июня 2021 года. «Не позднее осени 2019 года российская служба внешней разведки СВР установила контакт с обвиняемым», в результате тот «выразил готовность к сотрудничеству» с СВР, указывается далее в сообщении.

По данным следствия, Ильнур Н. с ноября 2019 года регулярно встречался в Германии с одним из офицеров СВР и передавал ему материалы исследовательского проекта в сфере аэро- и космических технологий, в частности о разработке европейской ракеты-носителя Ariane. За эти услуги Н. получил денежное вознаграждение в размере 2500 евро наличными.

До задержания россиянин работал научным сотрудником кафедры естественных и технических наук одного из университетов в Баварии. Прокуратура не сообщила, в каком именно вузе работал обвиняемый, но, по сведениям немецких СМИ, это был университет города Аугсбурга, в котором Ильнур Н. писал диссертацию и проводил исследования гибридных систем материалов для легких конструкций.

По статье о нелегальной агентурной деятельности россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.