В России по обвинению в государственной измене задержан руководитель Научного-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов. Об этом сообщило в четверг российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщается, ФСБ требует, чтобы 73-летний Куранов был помещен под стражу на два месяца.

Адвокат Куранова пока не прокомментировал случившееся.

Напомним, что в России, связи которой с Западом после 2014 года находятся на самом низком уровне после окончания «холодной войны», в последние годы ведется работа по созданию целого ряда гиперзвуковых вооружений, которые Владимир Путин называет не имеющими параллелей за пределами РФ.

Напомним также, что в последние годы некоторые российские ученые, военные и чиновники были обвинены в передаче конфиденциальных материалов другим странам.

По словам критиков Кремля, обвинения в их адрес не обоснованы. Отмечается также, что эти обвинения трудно проанализировать, поскольку они засекречены.