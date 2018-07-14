Трамп в Хельсинки будет жить в «Избе рыбака»

Президент США Дональд Трамп, который планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки, прибудет в Финляндию вечером в воскресенье и остановится в отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa, сообщает Белый дом.

Отель входит в категорию самых дорогих отелей финской столицы, цена за одну ночь колеблется в районе от 200 до 2 тысяч евро, в зависимости от категории номера.

История места, где построен отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, начинается с 1910 года, когда там располагались рыбацкая пристань. С тех пор в Финляндии это место получило название «Изба рыбака».

Первоначально, в 1939 году на этом месте открылся ресторан, в котором был уникальный для тех времен «Круглый зал» и обслуживалось одновременно до 2 тысяч клиентов, что было рекордом для скандинавских стран в то время.

Во времена войны в ресторане располагался госпиталь. В дальнейшем, здание было продано и на его месте в 1969 году открылось первое здание отеля. Второе и главное здание гостиницы было закончено в 1975 году, в нём было 158 номеров. Рядом с основными зданиями отелей находится официальный гостевой дом правительства Финляндии.

Изначально отели носили название Scandic Hotels, но в 2001 году были приобретены сетью Hilton Hotels & Resorts, после чего был проведён капитальный ремонт.

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