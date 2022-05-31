Турция ожидает от Швеции и Финляндии прекращения любых контактов с террористическими организациями. Это касается не только PKK и сирийского ответвления этой кровавой организации (YPG), но и других преступных организаций, в том числе сторонников Фетуллаха Гюлена. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу в беседе с участниками круглого стола редакторов агентства «Анадолу» (АА) во вторник в Анкаре.

«Турция не отступит от своей позиции вне зависимости от позиции правительств скандинавских стран. Нам нужные четкие письменные гарантии», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул также неприемлемость санкций в отношении Турции, которые, в частности, ввела Швеция.

«Оппоненты в Скандинавии заявляют нам о необходимости пересмотра национального законодательства. Мы готовы ждать столько, сколько понадобится – до тех пор, пока не будут удовлетворены требования национальной безопасности Турции», — заверил он.

По его словам, позиция официальной Анкары по вопросу заявки Швеции и Финляндии озвучивается на всех платформах, включая НАТО.

Чавушоглу отметил далее, что действия пособников террористов РКК игнорируют и в других странах Европы.

Глава дипломатии сообщил, что послы Франции и Германии в Анкаре были вызваны в МИД Турции в связи с акциями сторонников террористической организации РКК в этих странах. До сведения дипломатов доведена недопустимость игнорирования действий террористических организаций, сообщил министр.