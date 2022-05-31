Председатель парламентского комитета по обороне Петтери Орпо заявил, что прибытие в Хельсинки четырех боевых кораблей из стран НАТО станет сигналом для внешнего мира и России. Об этом сообщает YLE.

Как пояснил Орло, прибытие кораблей из США, Германии и Франции для учений – это часть плана по обеспечению безопасности Финляндии во время процесса вступления в НАТО.

По его словам, это позволит увеличить присутствие стран-партнеров Финляндии в прилегающих районах.

Он также отметил, что Финляндия получила очень сильную мощную поддержку со стороны США, Великобритании и многих других стран НАТО.

«Это сильный политический сигнал внешнему миру, а также России о том, что к нам относятся серьезно», – добавил он. (Газета.Ру)