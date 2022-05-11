Полиция безопасности Финляндии SUPO в своем ежегодном докладе утверждает, что российская разведка пристально следит за отношениями Хельсинки и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указанный доклад.

В документе указано, что иностранные державы проводят постоянные широкомасштабные разведывательные операции на территории Финляндии.

Так, иностранные разведки пытаются получить информацию о политике, экономике и национальной обороне Финляндии, а также данные по другим сферам.

«Непрерывные разведывательные операции, угрожающие национальной безопасности Финляндии, по-прежнему проводятся в основном разведывательными организациями России и Китая», — заявляет финская полиция безопасности.

В Финляндии предполагают, что дискуссии внутри страны о возможности вступить в НАТО усилят сбор разведывательных данных о намерениях Хельсинки по этому вопросу.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО.