Токаев что второй Медведев

Касым-Жомарт Токаев, уже более двух недель как президент Казахстана, сделал первый более-менее значимый шаг в своей новой ипостаси. Он издал указ о погашении долгов по потребительским кредитам социально уязвимым категориям населения.

Конечно, понятно, что это конкретно популистский ход на потребу не самым сознательным слоям общества. Метод, кстати, весьма популярный в странах с авторитарными режимами. Дескать, смотрите, какой у нас добрый новый царь.

Мало того, он не забыл еще, и пояснить мотивы своего шага: «Я обещал, в соответствии с принципами преемственности, продолжить реализацию стратегии Елбасы». То есть, в очередной раз расписался в собственной несамостоятельности, фактически подтвердив мнение многих, что президентские выборы 9 июня в Казахстане были лишь фикцией, а Токаев – не более, чем назначенец правящего клана, проводник его воли.

Кстати, до сих пор в экспертных кругах в ходу предположения, что Токаев просто греет кресло в еще более сложной схеме. То есть, Назарбаев по-прежнему хочет, чтобы его дочь Дарига, которая председательствует в Сенате, в конечном итоге стала президентом, только не хочет делать это чересчур резко.

Таким образом, получается, что Токаев – это надежная временная фигура, которая в конечном итоге передаст власть истинному преемнику Назарбаева — его старшей дочери Дариге. Или же другому влиятельному члену семьи.

И скорее всего, реальная передача власти начнется только после смерти Назарбаева.

Как выразился в интервью западным СМИ первый посол США в Казахстане Уильям Кортни, ныне уже бывший дипломат, в непрозрачном мире элитарной политики Казахстана Токаев будет ограничен тем фактом, что он не является высшей властью, несмотря на то, что занимает высшую должность. «Страны будут относиться к нему вежливо, но не станут рассматривать в качестве главного лица, принимающего решения. Как и в случае с премьер-министром России Дмитрием Медведевым (когда он занимал кресло президента), Токаев столкнется с проблемой: он не будет рассматриваться как человек, обладающий независимой властью», — говорит Уильям Кортни.

И нельзя забывать, что «победа на выборах» Токаева сопровождалась жестким подавлением выступлений несогласных с незаконным транзитом власти.

Всем ясно, что Казахстан нуждается в срочных социально-экономических реформах для повышения уровня жизни, борьбы с коррупцией и улучшения делового климата. То есть, чтобы обрести реальную легитимность в глазах простого казахстанца, новая власть должна бороться с социальным неравенством. Она должна улучшить качество своих основных услуг — в сфере здравоохранения, образования, транспорта, общественной безопасности и материальной поддержки многодетных семей и людей с ограничениями здоровья. А значит, прежде всего, необходимо признать обоснованность жалоб протестующих.

Но и тут получается замкнутый круг — казахстанские наблюдатели считают, что даже если Токаев хочет мягко реагировать на протесты, о чем он публично заявил, у него мало места для маневров, потому что Назарбаев сохраняет реальную власть.

Кроме того, это вряд ли понравится органам безопасности и правоохранительным структурам Казахстана, которые, по сути, остались теми же архаичными и репрессивными инструментами, что и при советской власти.

Таким образом, в этой республике демократические ожидания масс очевидным образом сталкиваются с не прошедшей через реформы полицией. То есть, мало сомнений в том, что и при Токаеве режим продолжит полагаться на военизированные и лояльные ему полицейские структуры даже тогда, когда он сам вроде бы поощряет политическую и экономическую либерализацию.

В нынешней ситуации сложно прогнозировать, когда и насколько массовыми будут следующие протесты в Казахстане. Скорее всего, они будут направлены против конкретных политических решений преемника, и это значит, что Токаеву, во избежание обострений, придется быть крайне осторожным. Потому что понятно – с уже начавшимся ослаблением и отходом в тень Елбасы, все больше граждан будет готово присоединиться к антиправительственным коллективным действиям, как только появится повод.