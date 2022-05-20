Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России будут действовать десятилетия. Однако он не связывает это с войной в Украине.

В связи с этим Медведев считает, что Россия должна рассчитывать «только на собственные возможности».

Сам Медведев попал под санкции Евросоюза (25 февраля), Великобритании (15 марта) и США (6 апреля) из-за вторжения России в Украину.

Ранее он грозился подать иски против «врагов России», чтобы оспорить ограничения. При этом судиться Медведев собирался на Западе: «в национальных судах США и Европы», а также в международных судах, указывая, что они обладают «значительной степенью независимости».

Затем его риторика начала меняться. Медведев заявил, что санкции можно квалифицировать как акт агрессии и форму войны, ведь их применение «направлено на подрыв экономической независимости, а стало быть — и государственного суверенитета России». Таким образом, они «грозят самому существованию государства», что дает России право на соответствующую оборону, отметил он.

В мае зампред Совбеза уже забыл о том, что говорил об ущербе санкций для России, и начал продвигать тезис о грядущем крахе экономики западных стран. По мнению Медведева, «стреляющие в собственные ноги» санкции спровоцируют там финансовый, продовольственный, энергетический и логистический кризис.

Медведев также пригрозил Западу «новыми региональными военными конфликтами» в нестабильных регионах, активизацией террористов и эпидемиями. (moscowtimes.ru)