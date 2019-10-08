Тимати призвал к порядку на раздаче бургеров в Баку

На Приморском бульваре состоялась вечеринка в честь официального открытия ресторана быстрого питания Black Star Burger, созданного по франшизе известного российского рэпера Тимати.

Как сообщает #, Баку стал 28 по счету городом, в котором открылась бургерная Black Star. Ресторан расположен в центре города, и за небольшой срок превратился в одно из излюбленных молодежью мест.

Официальное открытие вылилось в большую шоу программу с участием популярных исполнителей Замика Гусейнова и Севды Яхъяевой, танцевальных групп и ди джеев.

Но толпа ждала главного – приезда Тимати, который обещал собственноручно раздать народу бургеры, как это происходит и во всех других городах, где открываются рестораны Black Star.

В Баку для раздачи было приготовлено 1000 бургеров. Народу собралось гораздо больше, и каждому из присутствующих хотелось получить угощение именно из рук рэпера.

Несмотря на то, что был установлен коридор со специальным пропуском, многие перепрыгивали через ограждение, чтобы получить бургер в обход очереди. При этом у многих детей были слезы на глазах из-за того, что они не могут получить то, за чем пришли.

Суета толпы не на шутку разозлила Тимати. Он поднялся на сцену и обратился к народу, требуя соблюдать очередь и не провоцировать беспорядок:

«Не надо бегать за мной, тут всем хватит бургеров! Просто уважайте друг-друга и соблюдайте очередь, мы рады видеть всех вас!».

Слова российской звезды слегка утихомирили страсти, и раздача бургеров продолжилась.

Известный фитнес коуч и марафонец Артем Алиев, попробовав бургер, поделился с корреспондентом # своими впечатлениями:

«Многие пришли сюда не ради бургера, а просто для того, чтобы увидеть Тимати. Он кумир молодежи, и конечно же, у его продукции много любителей. Как приверженец здорового образа жизни и правильного питания, я не могу сказать, что еда фаст – фуд полезна нашему организму, но в редких случаях побаловаться можно», — улыбаясь, говорит Артем, впервые пробуя бургер от Black Star.

Первый ресторан Тимати открылся в сентябре 2016 года в Москве. Очень скоро сеть расширила географию, и рестораны появились в Грозном, Нижнем Новгороде, Уфе и Воронеже.

До конца этого года Тимати планирует открыть еще 50 бургерных в нескольких странах, среди которых США, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Недавно российские журналисты посчитали, сколько владелец зарабатывает на своих Black Star бургерах и пришли к выводу, что ежемесячный доход с одного ресторана составляет примерно 45 миллионов рублей (чуть больше 1 млн. AZN)

Партнерами в ресторанном бизнесе Тимати являются Паша и Вальтер, которые имеют доход в размере 30 процентов от общей выручки.

Помимо сети ресторанов Тимати владеет барбершопом и тату-салоном 13 by Black Star, сетью брендовых магазинов одежды Black Star Wear и автомойкой Black Star Car Wash.