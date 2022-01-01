Требования России к США и НАTO по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. Такую обеспокоенность выразил в ходе новогоднего обращения президент Финляндии Саули Ниинистё, передает TACC.

«Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — заявил глава государства.

Ниинистё подчеркнул, что терпение, ответственность и диалог являются единственным путем продвижения вперед. По его словам, устойчивое будущее невозможно построить с использованием военной силы или насилия.

«Суверенитет нескольких стран EC в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос [политиками] за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — заявил финский лидер и добавил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной.

14 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден и Ниинистё обсудили «общие опасения» по поводу действий России вблизи границы с Украиной. Главы государств отметили важность трансатлантических усилий по деэскалации сложившейся ситуации.