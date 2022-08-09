Госдума рассмотрит инициативу об упрощении визового режима и упрощенном получении российского паспорта для «неграждан» Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос обсудят осенью, сообщает «Дума ТВ».
«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — рассказал Кириенко.
Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали раздавать российские паспорта в упрощенном порядке в апреле 2019 года — тогда в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. К июлю 2021 года более 600 000 жителей самопровозглашенных республик получили российское гражданство в упрощенном порядке. В 2022 году паспорта начали раздавать на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.
В конце декабря 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который упрощает процесс получения гражданства для ряда категорий людей. Среди них — граждане бывшего СССР и их дети.
В июле Путин подписал указ, согласно которому любой гражданин Украины сможет получить российское гражданство в упрощенном порядке. (moscowtimes.ru)