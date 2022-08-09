Госдума рассмотрит инициативу об упрощении визового режима и упрощенном получении российского паспорта для «неграждан» Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос обсудят осенью, сообщает «Дума ТВ».

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — рассказал Кириенко.