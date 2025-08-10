Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к войне, концепция безопасности республики основана на том, что она готова нанести «неприемлемый ущерб» Польше и Прибалтике.

Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому журналисту Time.

«Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что на Западе понимают, что Беларусь может быть, и не победит в войне, «но морду набьет хорошо». И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник, заключил Лукашенко.