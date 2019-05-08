«Темные» дела Хатаинского района

6 мая 2019 года в Хатаинском районе Баку уничтожены деревья на большом участке перед жилыми домами по улице Мухаммеда Хади, 93/99.

Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов, данный участок был выделен в 2013 году распоряжением Исполнительной власти города Баку гражданину Хазрату Темирову под строительство жилого дома. Несмотря на то, что он уже обращался в Государственное управление экспертизы для пересадки деревьев, ведомство не предоставило ему положительного заключения.

В связи с этим в отношении предпринимателя выдвинуто принудительное к исполнению распоряжение касательно повторной посадки плодовых деревьев вместо срубленных. А пересаженным деревьям должен быть оказан агротехнический уход. В тот же день собранные Минэкологией в отношении землевладельца Хазрата Темирова материалы были направлены в Бакинскую прокуратуру для принятия мер в соответствии с законом (report.az).

По словам бывшего главного архитектора Хатаинского района Вадима Сурхаева, распоряжение о строительстве жилого дома невозможно получить без положительного заключения Министерства экологии.

Глава департамента экологии и природных ресурсов города Баку Фахраддин Искендеров сообщил #, что Минэкологии действительно отказалось предоставить Хазрату Темирову положительное заключение.

Эту информацию подтвердил и инженер Жилищно – эксплуатационного участка №7, на территории которого были срублены деревья, Али Рзаев: «Копии документов, выданных Хасрату Темирову, находятся у нас. В этих документах действительно нет положительного заключения Минэкологии», — сказал инженер ЖЭУ.

По словам Али Рзаева, этот участок является частной собственностью Темирова.

Главный архитектор Хатаинского района Ахмед Мамедов подтвердил высказывания Али Рзаева.

«Этот земельный участок принадлежит Хазрату Темирову. Исполнительная власть Баку лишь выдала ему разрешение на строительство жилого дома на участке, который является его частной собственностью», — сказал главный архитектор.

Отвечая вопрос, можно ли выдавать распоряжение на строительство дома без положительного заключения Минэкологии, Ахмед Мамедов дал следующий ответ «Конечно же, нельзя».

В свою очередь сотрудник пресс- службы ИВ Баку Наиля Мамедова, отвечая на вопрос, почему ИВ столицы выдала Темирову разрешение на строительство жилого дома, заявила: «Главное управление архитектуры и градостроительства Баку, выдавшее это разрешение, на днях выведено из подчинения Исполнительной власти и подчинено Государственному комитету по архитектуре и градостроительству. Обращайтесь со своими вопросами в Госкомитет», — посоветовала нам представитель Исполнительной власти.

На замечание, что разрешение выдано Темирову в 2013 году, сотрудница пресс-службы ответить не смогла.

Согласно информации в СМИ, во время вырубки деревьев было отключено электричество на близлежащей территории. Пресс- секретарь «Azerişıq» Танрыверди Мустафаев опроверг эту информацию: «Отключить электричество может только сам абонент, покупающий у нас электроэнергию».

В этой истории много непонятного: как участок с таким количеством деревьев оказался в собственности Х.Темирова, почему ИВ выдало разрешение на строительство дома, а Министерство экологии нет? Почему именно в это время был отключен свет? И самое главное, если это частная собственность, почему на строительство дома на своем собственном участке надо спрашивать у кого-то разрешение? Мы не оправдываем Х.Темирова, вырубить столько деревьев в центре города, это действительно преступление. Но есть еще такое понятие, как частная собственность и право собственности…

Мы продолжим эту тему и будем держать вас в курсе.