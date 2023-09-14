Информация о частных полетах бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за государственный счет должна стать основанием для запуска нового расследования против политика, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik.Грузия».

«Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. Реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования», — пояснил Мдинарадзе.

По информации местных СМИ, во время своего президентства Саакашвили потратил на частные визиты как минимум 14 млн лари (около $5,3 млн) по рамочному соглашению минобороны страны и авиакомпании Georgian Airways. В оборонном ведомстве Грузии уже пообещали снять гриф секретности со всех документов, связанных с полетами политика за счет бюджетных средств.