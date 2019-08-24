Тактика армян меняется – с оккупации переходят на ее юридическое оформление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ твердо привержены содействию сторонам в мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в департаменте коммуникации и связей со СМИ ОБСЕ.

Отмечено, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей:

«Стороны обычно объявляют детали такой встречи одновременно и в соответствующее время, обычно за несколько дней до встречи».

После последних заявлений Пашиняна в Ханкенди о том, что «Карабах – это Армения», а также отсутствия на данный выпад реакции МГ ОБСЕ, многие аналитики отметили, что переговорный процесс после этого невозможен.

Комментируя сообщение департамента «Зеркало» экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что переговоры уже давно не носят в себе той функции, которую должны были нести и превратились в пропагандистский инструмент обеих сторон для отстаивания своих позиций.

«На данном этапе мы видим, что армянская сторона сделала несколько провокационных и радикальных заявлений. По сути, это смена тактики переговоров, это говорит о двойственности их позиции. Они с одной стороны говорили, что Карабах – это самостоятельное государство, с другой, сейчас заявляют о том, что Карабах и все территории вокруг являются Арменией», — сказал он.

«Это говорит о том, что формат переговоров стал двухсторонним, и армяне перешли на новую стадию в своей позиции: с оккупации перешли на ее юридическое оформление»,- считает Зульфугаров.

«В данном случае они меняют тему переговоров. Поэтому нынешняя встреча выходит за рамки тех дежурных имитационных встреч, свидетелями которых мы были долгое время. По сути, приняв участие на встрече азербайджанская сторона, соглашается с армянской концепцией, что аннексия состоялась, и теперь давайте обсуждать условия ее правового оформления», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что когда Азербайджан обращался к посредничеству ОБСЕ, у него были определенные надежды на то, что посредничество этой структуры обеспечит выработку правового статуса для Карабахской автономной области, и данный вопрос решится при международном содействии.

«ОБСЕ должна прояснить свою позицию в отношении того, чем они занимаются, в чем смысл их посредничества и какие задачи ставят перед собой. Азербайджанской стороне нужно четко определить свою позицию и представить ее сопредседателям. Аннексия территорий не укладывается ни в один принцип — в этих рамках мы готовы вести переговоры, если армяне предлагают другое — для нас это неприемлемо», — резюмировал он.