Российский политик и бывший политзаключенный Кремля Михаил Ходорковский подверг критике западных лидеров за недостаточную реакцию на российское вторжение в Украину.

В авторской колонке для британского издания The Economist он пишет: «Лидерам Запада нужно понять, что Путин считает, что он уже давно воюет с Америкой, а не с Украиной. И сейчас Америка и НАТО ведут себя так, словно они отступают. И он не единственный головорез в мире, кто видит эту ситуацию именно таким образом, другие бандиты наблюдают и ждут благоприятного момента, пока унижение Америки станет очевидным для всего мира.

Если Путина не остановить на небе над Украиной, НАТО придется воевать с ним на земле.

А что касается ядерного оружия, то у российского президента мания величия. Ему не дают покоя грезы о том, чтобы стать историческим деятелем уровня Сталина. Но он не самоубийца, иначе не сидел бы на противоположном конце шестиметрового стола от своих приспешников. Он решится применить ядерное оружие только в том случае, если будет уверен, что никто его не применит к нему в ответ. Но с каждым днем, когда НАТО отказывается вводить «бесполетную зону» в небе над Украиной, его уверенность растет.

Я бы не хотел, чтобы моя страна вступила в мировой конфликт с НАТО, но попытка поговорить с головорезом без применения силы против него приведет именно к мировой войне».

В своей колонке Ходорковский настаивает, что Путин воспринимает любые попытки снизить уровень эскалации со стороны западных правительств как проявление слабости и нерешительности. По мнению Ходорковского, служба Путина в органах КГБ и его связи с криминалитетом в Санкт-Петербурге в 1990-х годах воспитали в нем ментальность убийцы и бандита, передает Украинская Правда.

Бывший политзаключенный Кремля объясняет, что в кругу российских бандитов нежелание прибегать к силе является признаком слабости и самоуничижения. Поэтому, отмечает Ходорковский, дипломатические усилия Запада в глазах Путина выглядят именно как слабость.

Он утверждает, что Путин постоянно начинал агрессивные войны против соседей, чтобы получить повышение своего политического рейтинга среди россиян и отвлечь внимание от других проблем. Поэтому Путин начал войну в Грузии в 2008 году, аннексировал Крым в 2014 и начал войну в Донбассе.

Однако Ходорковский уверен, что после войны в Украине в 2022 году Россия ослабнет в любом случае. По его словам, экономика понесет сокрушительное сокращение и потери из-за введенных санкций, а общественно-политическая ситуация будет нестабильной из-за того, что в Россию многие солдаты вернутся в гробах при любых обстоятельствах: как и в случае поражения, так и в случае победы оккупационных войск РФ в Украине. Он убежден, что украинцы будут вести партизанскую войну, убивая русских оккупантов, даже если Путин дожмет и оккупирует всю Украину.

В 2024 году должны состояться следующие президентские выборы в России, поэтому, предостерегает Ходорковский, Путин готов развязать новую войну. По мнению политика, следующими жертвами агрессии могут стать Польша или страны Балтии, если НАТО и США не вмешаются и не нанесут удар Путину за агрессию.

Вряд ли Ходорковский первый, кто разъясняет эти истины высокопоставленным политикам Запада. Об этом с начала вторжения твердят чуть ли не все авторитетные представители экспертного сообщества на постсоветском пространстве. Но что же все-таки удерживает первых лиц в ЕС и НАТО от того, чтобы сделать хотя бы один шаг, например, ввести бесполетную зону над Украиной и тем спасти ее мирных жителей от постоянных бомбардировок? Им просто не хочется вовлекать свои страны в войну? Боятся ракетных ударов по ним со стороны Путина? Но у них же есть хорошие системы ПВО, а боезапасы Путина истощаются с каждым днем. Всерьез боятся начала ядерной войны? Но Ходорковский вроде бы доступно объяснил, что тот тоже понимает последствия и не решится на применение такого оружия. Чем именно объясняется нерешительность НАТО и Запада?

Своими мыслями на сей счет согласились поделиться с # известные эксперты.

Константин Эггерт, российский политический аналитик (Вильнюс):

— Нежелание Запада вводить бесполетную зону над Украиной или поставлять Украине боевые самолеты объясняется очень просто – Россия ядерная держава и, если учитывать изменения в военной доктрине РФ последних нескольких лет, превентивный ядерный удар больше не является для Москвы чем-то, на что она не пойдет, как это было в советское время. Тогда доктрина предполагала, что Советский Союз первым никогда не нанесет ядерного удара. Сегодня удар тактическим ядерным оружием вполне входит в арсенал Путина – по крайней мере так считают в США и других странах НАТО. Рисковать этим никто не хочет.

Разумеется, это оставляет Путину большее пространство для маневра. И я думаю в какой-то степени тут он выигрывает, потому что вот эта его тактика: «Не троньте меня, я сумасшедший», работает в отношении стран НАТО. Однако я думаю, что ситуация может измениться с поставками новых систем ПВО большей дальности для украинской армии. Следующим этапом все-таки может стать поставка боевых самолетов из советского арсенала, целого ряда стран Центральной и Восточной Европы, при условии, что они будут заменены американскими самолетами.

У Украины достаточно тренированных пилотов, чтобы они могли практически сразу подняться на них в воздух. Это даст Украине очень серьезное преимущество. Но для этого нужно политическое решение, до которого Запад пока, к сожалению, не дозрел. Ситуация такова, что видимо потребуются какие-то еще очень серьезные дополнительные аргументы, которыми могут стать только еще большие количества жертв в результате дальнейшего продвижения российских войск. Потому что сегодня Запад не готов рисковать прямой конфронтацией с Путиным.

Предложение ряда стран обсудить возможности отправки в Украину войск независимо от НАТО, то есть просто на основе двусторонней помощи, тоже судя по всему в ближайшее время не будет принято, потому что с точки зрения практически всех стран НАТО такого рода помощь все равно будет выглядеть как помощь Альянса. На это тоже пока, наверное, в ближайшее время не пойдут. Так что, я не думаю, что помимо поставок ПВО и возможных поставок боевой авиации Запад еще как-то будет участвовать в обороне Украины в военном плане.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Я не могу говорить за Вашингтон и Брюссель, но полагаю, что их реакция основывается на достоверной разведывательной информации и трезвой оценке ситуации. Цель западных держав заключается не в расширении масштабов столкновения с Россией, а в обуздании агрессивных действий Кремля и купировании военного столкновения. Уверен, что в зависимости от хода событий помощь и поддержка западного, да и в целом международного сообщества Украине будет возрастать, а изоляция России усиливаться. Конечно, Украина умывается кровью. Гибнут люди, разрушаются города, более 5 миллионов стали беженцами и перемещенными лицами. Но она сопротивляется вторжению и довольно успешно. До введения бесполетной зоны над Украиной можно привести в порядок и передать Киеву советские военные самолеты, оставшиеся в Польше, Словакии, Болгарии, передать ПВО С-300. Эти системы украинским военным знакомы и могут быть эффективно использованы.

Я знаю одно – Украина не останется в одиночестве перед лицом вторжения, и сломить ее не удастся. Это не позволят сами сражающиеся украинцы, не позволит консолидированная воля международного сообщества. Агрессивная война, развязанная в XXI веке на Европейском континенте не должна, не может и не будет успешной.