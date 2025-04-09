Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Исходя из того факта, что более 75 стран призвали представителей Соединенных Штатов к переговорам по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и неденежных тарифов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%», — отметил он.

Также Трамп ввел немедленное повышение тарифов на импорт китайских товаров до 125%.