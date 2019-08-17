Такой специфический “Relax»

Интересная логика у некоторых граждан Азербайджана. Возмущаются тем, что не должно вызывать недовольства и при этом молчат по поводу того, о чем стоит криком кричать. Вот, к примеру, обнародовали некоторые наши СМИ информацию о том, что в зоне отдыха “Relax”, которая расположена в Лерике, произошло чрезвычайное происшествие.

В социальных сетях видите ли распространены рассказы постояльцев данной зоны отдыха, которые имеют наглость жаловаться на наличие в номерах крыс и змей. А еще, вот уже странный народ, постояльцы возмущаются по поводу того, что все их обращения в связи с таким соседством к лицам, ответственным за поддержание порядка в зоне отдыха, не дали результата. Приводится и рассказ Айтен Алиевой, которую угораздило съездить в “Relax” в наивной надежде релакснуть.

Она продемонстрировала фото умершей некоторое время назад крысы и живой змеи. И все это было в VIP коттеджах данной зоны отдыха. А еще Айтен Алиева умудрилась посетовать на то, что в ответ на ее возмущение, руководство“Relax» сообщило, что не находится на месте. Вот и все. Но, ведь еще классик, правда в стихотворной форме и по иному поводу писал — чего же более? Тем паче, что СМИ сообщают – данная зона отдыха принадлежит депутату Милли Меджлиса Игбалу Мамедову.

И тут, для начала, впору вспомнить блестящего адвоката, который начинал любую свою финальную речь в судах с коронной фразы — «а ведь могло быть и хуже». Действительно, рассуждая чисто теоретически, в VIP коттеджах“Relax» постояльтцы могли увидеть не одну мертвую крысу, а целую их кучу. Да и змей, живых или мертвых, там могло быть больше. Да что там крысы и змеи! В номерах данной зоны отдыха, опять же теоретически, могли быть обнаружены скелеты любых животных, родом из тамошних мест.

Но их не было! Всего одна, несвоевременно погибшая крыса и всего одна, случайно заблудившаяся змея. Ну, разве это повод для возмущения?! Могло же быть и хуже. Понимать же надо, куда ты едешь отдыхать. Так нет же, требуют, понимаете ли, комфорта как в лучших домах Лондона и Парижа, хотя это Лерик. При этом, непонятно почему, требуют, чтобы вмешалось руководство данной зоны отдыха.

А может это оно такой сюрприз приготовило для постояльцев! Вот на курортах Турции, к примеру, такое увидеть можно? Нет, нельзя. А тут – пожалуйста. Чем не индивидуальный подход к клиентам?! При этом, находятся те, кто вместо благодарности требуют прихода владельцев или руководства “Relax». Слушайте, когда у вас на домашнем компьютере глючит Фейсбук, вы требуете приезда в Ахмедлы Марка Цукерберга? Нет же! Так чего тут возмущаетесь и жаждете общения с руководством лерикской зоны отдыха?!

Кто и как себе представляет ситуацию, при которой целый депутат ММ Игбал Мамедов приехал в принадлежащую ему зону отдыха? Человек не для того заработал на “Relax», не для того избирался в парламент, чтобы его по таким пустякам от отдыха отрывали. Это нужно не просто понимать. Об этом нужно кричать. Но странные постояльцы и внутренние туристы кричат совсем о другом. Удивительно…

Удивительно и обидно. На сей раз за постояльцев. И не только данной зоны отдыха. Много же отелей, ресторанов и прочих объектов принадлежит отечественным слугам народа. Так вот никто из граждан республики не разу не обнаруживал там денег, драгоценностей, ключей от зарубежных квартир депутатов ММ. Пока встречаются только змеи, крысы, жалобы на сервис. Но вот поведает ли кто-то из обнаруживших деньги, драгоценности и ключи от квартиры о своей находке? На сей счет есть большие сомнения. Уверен, что не только у меня. О чем это говорит? О том, что живучи пресловутые двойные стандарты. Вот, о чем нужно рассуждать, А то вы все о крысах, да о змеях…