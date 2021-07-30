Интервью с кинорежиссером фильмов «Амбар» и «Дементия» Агилем Нагиевым.

— Что повлияло на ваш выбор, почему вы связали свою жизнь и профессию с кино?

— Честно говоря, это было случайное стечение обстоятельств. Еще в детстве, я любил снимать «кино», но профессионально начал этим заниматься только в 2017 году. Тогда, я ушел с работы, и один мой знакомый предложил совместно поработать над одним фильмом. С тех пор, я уже написал шесть сценариев и отснял пять фильмов.

— Главные правила хорошей картины на ваш взгляд — это….

— У меня есть четыре правила, без которых, я ни за что, не стану снимать хорошую картину.​

Первое правило — это интересный сценарий.

Второе — дисциплина, начиная с предпродакшна до постпродакшна.

Третье – «фактурные» актеры. Я заметил, что внешность актеров играет значительную роль для зрителей. Большинство из них сразу начинают «болеть» за персонаж, основываясь на его внешних данных.

И, последнее, четвертое правило – обязательно выслушать любой, хороший совет со стороны членов команды. Хотя, возможно, многие режиссеры со мной не согласятся.

— Как к вам приходит замысел того или иного фильма?

— В основном я хочу снимать то, что никогда не будет снято в Азербайджане. Понимаю, что у каждого есть свой стиль, но, я заметил, что многие копируют или подражают своим кумирам. К счастью, у меня нет кумиров. Я максимально пытаюсь создать свой специфический стиль для создания и реализации своего кино.

— Не могу, не спросить, почему абсолютно все ваши фильмы сняты в жанре триллера, боевика…

— Как я упомянул ранее, снимаю то, что никогда не будет снято в нашей стране. Солгу, если скажу, что у меня не было желания снять комедию или мелодраму в своем собственном формате. Думаю, если когда-нибудь я сниму другой жанр, то он тоже не будет похожим на целый ряд местных фильмов. До сегодняшнего дня, у меня не было попыток и особого желания это сделать. Считаю, что такие фильмы и так немало снимали в стране и весьма неплохого качества.

— Что стоит помнить, снимая кино? На что рассчитывать и чего ожидать?

— Во время съемок все-таки нужно учитывать все форс-мажоры и быть бдительным. Всегда нужна креативность команды, чтобы выходить из любой затруднительной ситуации. Трудности в основном бывают связаны с погодой, техническими неполадками и со здоровьем членов команды. Наивно думать, что съемки пройдут сразу идеально. Всегда нужны запасные планы Б и даже В.

— Бывают ли какие-то сложности в процессе съемки, связанные с актерами, с оператором?

— Если говорить о работе оператора, то он должен быть не технарем, а такой же творческой личностью, как и сам режиссер. Поэтому режиссер должен дать визуальный контроль оператору. Тогда и разногласий у них не будет. То же самое касается и актерской деятельности. Актер не должен выучивать текст и повторять его точь в точь. Если режиссер позволит актерам импровизировать, в большинстве случаев это устранит проблемы.

— Интересно узнать, как вы угадываете, подходит тот или иной актер на эту роль?​

— Это видно уже на самом кастинге. Многие актеры прекрасно справляются с домашним заданием, но не каждый из них справляется с заданной на месте задачей. Я не выбираю актеров, которые не удивляют меня на кастинге.

— Есть желание снять ремейк или сиквел к какой-либо картине?

— Есть один замечательный американский сериал под названием «Столик в углу». Итальянцы сняли ремейк к нему, под названием «Место встречи». Я был в диком восторге — ремейк получился лучше оригинала. И сам несколько раз писал к нему адаптацию, но, увы, пока что, безуспешно. Однако я все же планирую в течение пары, тройки лет снять адаптацию к этому фильму.

— У вас было снято несколько фильмов за последнее время. Один из них «Арена». Помнится, должен был выйти трейлер этого фильма, но его выход до сих пор задерживается. С чем это связано?​

— Да, в прошлом году мы отсняли два фильма « Ганлы Далан» и «Арена». Несмотря на то, что мы начали в прошлом году, съемки закончились только в этом. Очень много проблем было во время съемок, и в основном из-за пандемии. Было сложно договариваться о разрешении съемок в определенных местностях, были болезни актеров и даже смерти некоторых родственников членов команды. Я и сам переболел коронавирусом. А еще в фильме «Арена» я снял свою дочь.

У нее именно в это время начали выпадать передние зубы, это тоже способствовало позднему продакшну кино.

— Когда поклонникам вашего кино ожидать новых проектов?

— На данный момент, идет подготовка к проекту «Секрет». Это художественный фильм — борьба,​ направленный против педофилии. Думаю, в следующем месяце мы приступим к съемкам.

— Как вы думаете, у азербайджанского кинематографа есть шанс когда-нибудь выйти на международный уровень?

— Шанс есть всегда, главное иметь желание и настойчивость.